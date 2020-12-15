Полиция Бурятии поймала мошенницу, продававшую детские вещи

Аферистка создала группу в мессенджере



15 октября в ОМВД России по Заиграевскому району поступило заявление от 32-летней жительницы селе Новая Брянь, ставшей жертвой мошенницы. Сельчанка в августе в группе в популярном мессенджере заказала детские вещи на сумму около трёх тысяч рублей. Однако спустя два месяца товар так и не пришёл.



Сотрудники управления уголовного розыска МВД Бурятии установили подозреваемую. Ей оказалась 25-летняя иркутянка. Полицейские Бурятии выехали в Иркутск и задержали девушку.



Девушка призналась, что ранее уже торговала через Интернет. Однако затем решила использовать этот навык в корыстных целях. В августе она создала группу по продаже детских вещей в мессенджере, которая, по ее словам, действовала до сентября. Одной из жертв мошеннических действий стала жительница Бурятии. Пострадавшие также выявлены в Чите, Иркутске и Ангарске.



Ранее иркутянка неоднократно привлекалась к уголовной ответственности за кражи с причинением значительного ущерба. Она нигде не работает. Воспитывает двоих детей.



Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 159 Уголовного кодекса «Мошенничество». Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данной статьи – лишение свободы на срок до двух лет, сообщили в МВД по Бурятии.





