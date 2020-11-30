Мужчина назвался именем покойного отца
В Бурятии следователи быстро завершили расследование уголовного дела 43-летнего мужчины, обвиняемого в покушении на дачу взятки.
Как сообщал «Байкал-Daily», всё произошло 12 ноября, а уже сегодня, 30 ноября, следователи сообщили об ушедшем в суд деле.
По данным следствия, 12 ноября подозреваемый, не имея прав, поехал на автомобиле из своей деревни в соседнее село Слобода Бичурского района, чтобы продать орехи.
После торговли он употребил спиртное, затем, будучи пьяным, направился обратно. По пути его автомобиль остановили сотрудники Госавтоинспекции, патрулировавшие проезжую часть. При проверке документов полицейские по внешнему виду и запаху алкоголя определили, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения. На него стали составлять протокол об административном правонарушении.
Желая избежать ответственности, водитель стал представляться именем своего покойного отца. А когда обман раскрылся, он достал из кармана 15 тысяч рублей, которые с соответствующими просьбами положил возле инспектора, попытавшись передать таким образом взятку.
Однако сотрудник, оформлявший протокол, деньги не принял и сразу же зафиксировали попытку водителя подкупить представителей власти.
- В настоящее время в ходе проведённого предварительного расследования собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Бурятии.
В Бурятии ушло в суд дело пьяного взяточника
Происшествия, Фото:
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