В Улан-Удэ продавец не смогла догнать грабителя

Грабёж произошёл в павильоне торговой базы



17 ноября в полицию Железнодорожного района Улан-Удэ с заявлением о грабеже обратилась руководитель павильона торговой базы. Неизвестный мужчина вытащил из кассы около 17,5 тысяч рублей, сообщили в МВД по Бурятии.



Эксперт-криминалист на месте происшествия снял отпечатки пальцев и изъял запись с камеры видеонаблюдения. Вскоре сотрудники уголовного розыска задержали 38-летнего подозреваемого.



Выяснилось, что мужчина зашёл в торговую точку и увидел, что продавец вышла в подсобку. Он заглянул за прилавок и обнаружил приоткрытый лоток кассы с деньгами. Когда продавец вышла, он схватил купюры и выбежал. Женщина пыталась его догнать, но не смогла.



Задержанный рассказал следователю, что украденными деньгами он расплатился в ломбарде, чтобы выкупить своё имущество, которое недавно сдал.



Улан-удэнец не работает, ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за квартирные кражи.



Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 Уголовного кодекса «Грабёж». Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данной статьи – лишение свободы на срок до четырёх лет.





