Грабёж произошёл в павильоне торговой базы
17 ноября в полицию Железнодорожного района Улан-Удэ с заявлением о грабеже обратилась руководитель павильона торговой базы. Неизвестный мужчина вытащил из кассы около 17,5 тысяч рублей, сообщили в МВД по Бурятии.
Эксперт-криминалист на месте происшествия снял отпечатки пальцев и изъял запись с камеры видеонаблюдения. Вскоре сотрудники уголовного розыска задержали 38-летнего подозреваемого.
Выяснилось, что мужчина зашёл в торговую точку и увидел, что продавец вышла в подсобку. Он заглянул за прилавок и обнаружил приоткрытый лоток кассы с деньгами. Когда продавец вышла, он схватил купюры и выбежал. Женщина пыталась его догнать, но не смогла.
Задержанный рассказал следователю, что украденными деньгами он расплатился в ломбарде, чтобы выкупить своё имущество, которое недавно сдал.
Улан-удэнец не работает, ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за квартирные кражи.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 Уголовного кодекса «Грабёж». Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данной статьи – лишение свободы на срок до четырёх лет.
В Улан-Удэ продавец не смогла догнать грабителя
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