Мужчина напрасно доверился коллеге
Полиция раскрыла кражу денег у 29-летнего жителя Гусиноозёрска. Вором оказался его 30-летний коллега, которому хозяин доверил ключ от квартиры, рассказали в МВД по Бурятии.
Мужчины распивали спиртное в квартире. Затем решили отправиться в магазин за очередной порцией алкоголя. Там хозяин жилища встретил своих знакомых, с которыми у него завязался разговор.
Его собутыльник, которому хозяин отдал ключ, тем временем вернулся обратно в квартиру. Вор из кошелька на полке забрал 15 тысяч рублей.
Затем он уехал в Улан-Удэ, где все их прогулял. На работу так и не вышел.
Вернувшись домой, потерпевший обнаружил, что входная дверь не заперта. Приятеля в жилище не оказалось, пропали и деньги.
Подозреваемый ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности – в основном, за наркопреступления, а также преступления против жизни и здоровья.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
Житель Бурятии отдал ключ от квартиры, где деньги лежат
Происшествия, Фото:
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