 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

26 октября

25 октября

Популярное

Житель Бурятии отдал ключ от квартиры, где деньги лежат

Житель Бурятии отдал ключ от квартиры, где деньги лежат
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Мужчина напрасно доверился коллеге

Полиция раскрыла кражу денег у 29-летнего жителя Гусиноозёрска. Вором оказался его 30-летний коллега, которому хозяин доверил ключ от квартиры, рассказали в МВД по Бурятии.

Мужчины распивали спиртное в квартире. Затем решили отправиться в магазин за очередной порцией алкоголя. Там хозяин жилища встретил своих знакомых, с которыми у него завязался разговор.

Его собутыльник, которому хозяин отдал ключ, тем временем вернулся обратно в квартиру. Вор из кошелька на полке забрал 15 тысяч рублей.

Затем он уехал в Улан-Удэ, где все их прогулял. На работу так и не вышел.

Вернувшись домой, потерпевший обнаружил, что входная дверь не заперта. Приятеля в жилище не оказалось, пропали и деньги.

Подозреваемый ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности – в основном, за наркопреступления, а также преступления против жизни и здоровья.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». 
кража
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии на поле поймали двух сборщиков конопли
В Бурятии на поле поймали двух сборщиков конопли
Происшествия, 26.10.2020
Мужчины не имеют постоянного дохода
В Бурятии двое парней напали на пенсионерку
В Бурятии двое парней напали на пенсионерку
Происшествия, 26.10.2020
Преступление произошло вечером, когда женщина шла с работы
Трое сбытчиков синтетики из Иркутска попали за решётку
Трое сбытчиков синтетики из Иркутска попали за решётку
Происшествия, 26.10.2020
Дилеры применяли различные методы конспирации
В Бурятии сгорел заброшенный дом
В Бурятии сгорел заброшенный дом
Происшествия, 26.10.2020
Электричество в неэксплуатируемом доме не отключили
В Бурятии пожарные отстояли от огня жилой дом
В Бурятии пожарные отстояли от огня жилой дом
Происшествия, 26.10.2020
Пожар едва не перекинулся на дом с горящей бани
Читинка убила своего сожителя
Читинка убила своего сожителя
Происшествия, 26.10.2020
Между ними произошёл конфликт во время застолья
В Бурятии водитель «Карины» сбил женщину
В Бурятии водитель «Карины» сбил женщину
Происшествия, 26.10.2020
ДТП произошло в пригороде Улан-Удэ
В Улан-Удэ мужчина сгорел в кабине большегруза
В Улан-Удэ мужчина сгорел в кабине большегруза
Происшествия, 25.10.2020
В МЧС уже определили причину смертельного пожара  

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^