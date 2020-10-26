Житель Бурятии отдал ключ от квартиры, где деньги лежат

Мужчина напрасно доверился коллеге



Полиция раскрыла кражу денег у 29-летнего жителя Гусиноозёрска. Вором оказался его 30-летний коллега, которому хозяин доверил ключ от квартиры, рассказали в МВД по Бурятии.



Мужчины распивали спиртное в квартире. Затем решили отправиться в магазин за очередной порцией алкоголя. Там хозяин жилища встретил своих знакомых, с которыми у него завязался разговор.



Его собутыльник, которому хозяин отдал ключ, тем временем вернулся обратно в квартиру. Вор из кошелька на полке забрал 15 тысяч рублей.



Затем он уехал в Улан-Удэ, где все их прогулял. На работу так и не вышел.



Вернувшись домой, потерпевший обнаружил, что входная дверь не заперта. Приятеля в жилище не оказалось, пропали и деньги.



Подозреваемый ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности – в основном, за наркопреступления, а также преступления против жизни и здоровья.



Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

