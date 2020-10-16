Обвал произошёл во время укладки трубопровода
Вечером 15 октября в Ангарске Иркутской области во время земляных работ по укладке трубопровода в траншее на глубине 4 метра произошёл обвал земли. В результате рабочий оказался под завалом. По дороге в больницу он скончался.
- По данному факту следственным отделом по городу Ангарск СУ СК РФ по Иркутской области начата доследственная проверка по признакам преступлений, предусмотренных с. 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда», ст. 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ», - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Иркутской области.
Следователи проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
В Иркутской области в траншее насмерть завалило рабочего
Происшествия, Фото:
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