Житель Бурятии засадил огород коноплёй









В Заиграевском районе Бурятии участковый уполномоченный полиции пришёл проверить поднадзорного, живущего в селе Нижние Тальцы. На участке полицейский обнаружил заросли конопли.У неработающего, ранее неоднократно судимого 58-летнего мужчины изъято 47 кустов наркосодержащего растения. По результатам экспертизы, это более трёх килограммов конопли.Кроме того, в доме у него обнаружено около ста граммов марихуаны.Задержанный пояснил полицейским, что наркотическое средство он заготавливал для собственного употребления.- Возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 231 «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства» и ч. 1 ст. 228 «Незаконные приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств в значительном размере», - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.