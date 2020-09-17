Пассажир пытался забрать у водителя деньги
14 сентября в Улан-Удэ 53-летнего жителя села Сотниково, подрабатывающего таксистом, попытался ограбить клиент.
Таксист рассказал полицейским, что мужчина, которого он забрал из питейного заведения, напал на него, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Пассажир, сидевший на заднем сиденье, обхватил водителя за шею и стал требовать деньги. Однако таксисту удалось освободиться от захвата, и он высадил из салона нетрезвого пассажира.
Полицейские просмотрели записи с камер видеонаблюдения в кафе, где проводил время нападавший. В посетителе оперативники узнали осуждённого летом за кражу велосипеда 35-летнего горожанина. Его задержали
Оказалось, что в день грабежа в силу вступило постановление суда об отмене ему условного осуждения за другое преступление и направлении в колонию-поселение. Решив, что терять нечего, он и пошёл на преступление.
Возбуждено уголовное дело о попытке грабежа. Следствие продолжается.
Как сообщал «Байкал-Daily», недавно пьяная жительница Северобайкальска, недовольная тем, что таксист её высадил, повредила автомобиль.
Улан-удэнец решил, что ему нечего терять, и напал на таксиста
Происшествия, Фото:
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