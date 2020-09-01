Улан-удэнец расплачивался в магазинах поддельными купюрами

Происшествия, Фото: из архива

Продавцы не сумели определить, что деньги фальшивые



25-летний житель Улан-Удэ в марте 2020 года по Интернету купил три поддельные пятитысячные купюры.



Затем в течение месяца парень использовал их для оплаты товаров. При этом продавцы не сумели распознать, что деньги покупателя фальшивые, и принимали их.



Однако молодого человека поймали, на него возбудили уголовное дело по статье «Хранение, перевозка в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных банковских билетов Центрального банка РФ».



На суде парень вину в предъявленном ему обвинении признал полностью и ходатайствовал о постановлении приговора в особом порядке, без проведения судебного разбирательства.



- При назначении наказания суд учитывал данные о личности подсудимого, его возраст, влияние назначенного наказания на его исправление и условия жизни его семьи. Обстоятельствами, смягчающие наказание, стали положительные характеристики, благодарности, отсутствие судимости, явка с повинной, полное признание вины, раскаяние, добровольное возмещение имущественного ущерба и иные действия, направленные на заглаживание вреда, причинённого потерпевшим, - сообщили в пресс-службе Советского суда.



Приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев условно, с испытательным сроком 3 года.



Приговор вступил в законную силу.

