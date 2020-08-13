Девочка скончалась на месте
Вечером 12 августа в посёлке Молодёжный в Чите шестилетняя девочка погибла, упав из окна квартиры на девятом этаже. Следователи начали доследственную проверку после несчастного случая.
Трагедия произошла в тот момент, когда родители оставили ребёнка в комнате с открытым окном. Во время игры девочка оперлась на москитную сетку и упала из окна квартиры. От полученных травм она скончалась на месте.
- Следователи провели необходимые проверочные мероприятия на месте происшествия. Назначена судебная медэкспертиза. Опрошены жильцы соседних квартир и другие очевидцы произошедшего. По результатам проверки следователи примут решение в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством, - сообщает пресс-служба СУ СК России по Забайкальскому краю.
В Чите шестилетняя девочка погибла, выпав с девятого этажа
Происшествия, Фото:
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