В Чите шестилетняя девочка погибла, выпав с девятого этажа

Девочка скончалась на месте



Вечером 12 августа в посёлке Молодёжный в Чите шестилетняя девочка погибла, упав из окна квартиры на девятом этаже. Следователи начали доследственную проверку после несчастного случая.



Трагедия произошла в тот момент, когда родители оставили ребёнка в комнате с открытым окном. Во время игры девочка оперлась на москитную сетку и упала из окна квартиры. От полученных травм она скончалась на месте.



- Следователи провели необходимые проверочные мероприятия на месте происшествия. Назначена судебная медэкспертиза. Опрошены жильцы соседних квартир и другие очевидцы произошедшего. По результатам проверки следователи примут решение в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством, - сообщает пресс-служба СУ СК России по Забайкальскому краю.

