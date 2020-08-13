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В Бурятии устроят рейды по пьяным водителям

В Бурятии устроят рейды по пьяным водителям
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
В курортные районы будут направлены дополнительные экипажи ДПС

В выходные в Бурятии пройдут профилактические мероприятия по массовой проверке водителей. Основная их цель – пресечение фактов управления транспортом в состоянии опьянения. В курортные районы республики (Кабанский, Прибайкальский и Селенгинский) будут направлены дополнительные экипажи ДПС.

В Улан-Удэ проверка автомобилистов состоится в пятницу 14 августа. Наряды ГИБДД будут выставлены на магистральных улицах города. В мероприятии будут также задействованы представители общественности, сообщили в УГИБДД по Бурятии.
ГИБДД водители алкогольное опьянение
 
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