В Бурятии устроят рейды по пьяным водителям





В Улан-Удэ проверка автомобилистов состоится в пятницу 14 августа. Наряды ГИБДД будут выставлены на магистральных улицах города. В мероприятии будут также задействованы представители общественности, сообщили в УГИБДД по Бурятии.

В выходные в Бурятии пройдут профилактические мероприятия по массовой проверке водителей. Основная их цель – пресечение фактов управления транспортом в состоянии опьянения. В курортные районы республики (Кабанский, Прибайкальский и Селенгинский) будут направлены дополнительные экипажи ДПС.