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В Улан-Удэ 14-летний вор залез в квартиру через окно

В Улан-Удэ 14-летний вор залез в квартиру через окно
Происшествия, 
Хозяйки в этот момент не было в городе

В июле улан-удэнка с детьми уехала на отдых в район. Через несколько дней после отъезда женщине позвонил муж, который находился в командировке в другом городе. Он сообщил, что ему на телефон приходят уведомления о покупках с банковской карты.

Вспомнив, что банковскую карту супруга она оставила дома, женщина позвонила брату с просьбой проверить жилище. Приехав, родственник обнаружил повреждение окна и вызвал полицию.

Оказалась, что неизвестный, отжав стеклопакет, проник в дом и украл серебряные украшения, банковскую карту, две копилки и тысячу рублей. Общий ущерб составил 11 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска раскрыли кражу. По подозрению был задержан 14-летний подросток, который ранее уже попадал в поле зрения правоохранительных органов за бродяжничество и административное правонарушение. Несовершеннолетний состоит на учёте в ПДН.

Часть похищенного имущества изъята.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.


кража
 
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