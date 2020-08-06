Хозяйки в этот момент не было в городе
В июле улан-удэнка с детьми уехала на отдых в район. Через несколько дней после отъезда женщине позвонил муж, который находился в командировке в другом городе. Он сообщил, что ему на телефон приходят уведомления о покупках с банковской карты.
Вспомнив, что банковскую карту супруга она оставила дома, женщина позвонила брату с просьбой проверить жилище. Приехав, родственник обнаружил повреждение окна и вызвал полицию.
Оказалась, что неизвестный, отжав стеклопакет, проник в дом и украл серебряные украшения, банковскую карту, две копилки и тысячу рублей. Общий ущерб составил 11 тысяч рублей.
Сотрудники уголовного розыска раскрыли кражу. По подозрению был задержан 14-летний подросток, который ранее уже попадал в поле зрения правоохранительных органов за бродяжничество и административное правонарушение. Несовершеннолетний состоит на учёте в ПДН.
Часть похищенного имущества изъята.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
В Улан-Удэ 14-летний вор залез в квартиру через окно
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Хозяйки в этот момент не было в городе
Сейчас срочно укрепляют дамбу
Для этого житель Онохоя специально приехал в Улан-Удэ
Мужчина спас упавшего из окна мальчика
После гибели ребёнка возбудили уголовное дело
В легковушку набились семь человек
Два административных дела за попытку вывоза нефрита возбудила Читинская таможня
Поиски по-прежнему не дают результатов
Пожарные обнаружили два очага возгорания
«Силой их не могу заставить», - говорит глава села
Хозяйка квартиры написала заявление в полицию
Поиски загадочно пропавшего человека продолжаются
Они вырвали цветы и перевернули лавочки
Перед этим таксист пытался ограбить обманувшего его клиента
Стали известны подробности утреннего ДТП на Ключевской