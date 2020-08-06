В Иркутске по неизвестным причинам гибнут голуби

У мёртвых голубей не нашли инфекций



27 июля на торговой площади и в сквере Академгородка в Свердловском районе Иркутска местные жители обнаружили около двух десятков погибших голубей.



Специалисты Россельхознадзора выехали на место происшествия. Заместитель начальника отдела госветконтроля Наталья Калугина пернатых предположила, что птиц могли отравить жильцы близлежащих домов, что ранее наблюдалось в разных районах города.



- Мёртвые тушки трёх птиц были изъяты с места происшествия, упакованы в специальные сейф-пакеты и направлены на исследование в Иркутскую межобластную ветеринарную лабораторию. В представленных образцах специалисты не выявили каких-либо возбудителей болезней. Исследование проб патматериала подтвердило отрицательные результаты по вирусу гриппа птиц. Не выявлены ДНК микоплазмоза, орнитоза, а также возбудителя сальмонеллеза, - сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.



Что стало причиной гибели голубей, неизвестно. Пока по результатам исследований специалисты лишь исключили распространение инфекционных заболеваний птиц.





