В Бурятии взрослый украл велосипед 11-летней девочки

Происшествия, Фото: Росгвардия по РБ

Девочка обратилась за помощью к росгвардейцам



Накануне днём к группе задержания вневедомственной охраны, патрулировавшей в селе Мухоршибирь, обратилась 11-летняя девочка. Неизвестные украли несколько минут назад велосипед, который она оставила возле магазина.



Росгвардейцы просмотрели видеозапись с камер видеонаблюдения магазина и установили приметы подозреваемого. Во время отработки территории группа задержания заметила и мужчину, похожего по приметам. Его задержали.



Как выяснилось, задержанный 54-летний местный житель, проходя мимо продуктового магазина, увидел без присмотра велосипед и украл его. Он пояснил, что велосипед находится у него дома. Вор спрятал его в бане.



Для дальнейшего разбирательства на место были вызваны сотрудники полиции. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража», сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.





