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В Бурятии взрослый украл велосипед 11-летней девочки

В Бурятии взрослый украл велосипед 11-летней девочки
Происшествия,  Фото:Росгвардия по РБ
Девочка обратилась за помощью к росгвардейцам

Накануне днём к группе задержания вневедомственной охраны, патрулировавшей в селе Мухоршибирь, обратилась 11-летняя девочка. Неизвестные украли несколько минут назад велосипед, который она оставила возле магазина.

Росгвардейцы просмотрели видеозапись с камер видеонаблюдения магазина и установили приметы подозреваемого. Во время отработки территории группа задержания заметила и мужчину, похожего по приметам. Его задержали.

Как выяснилось, задержанный 54-летний местный житель, проходя мимо продуктового магазина, увидел без присмотра велосипед и украл его. Он пояснил, что велосипед находится у него дома. Вор спрятал его в бане.

Для дальнейшего разбирательства на место были вызваны сотрудники полиции. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража», сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.


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