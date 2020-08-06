Девочка обратилась за помощью к росгвардейцам
Накануне днём к группе задержания вневедомственной охраны, патрулировавшей в селе Мухоршибирь, обратилась 11-летняя девочка. Неизвестные украли несколько минут назад велосипед, который она оставила возле магазина.
Росгвардейцы просмотрели видеозапись с камер видеонаблюдения магазина и установили приметы подозреваемого. Во время отработки территории группа задержания заметила и мужчину, похожего по приметам. Его задержали.
Как выяснилось, задержанный 54-летний местный житель, проходя мимо продуктового магазина, увидел без присмотра велосипед и украл его. Он пояснил, что велосипед находится у него дома. Вор спрятал его в бане.
Для дальнейшего разбирательства на место были вызваны сотрудники полиции. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража», сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.
В Бурятии взрослый украл велосипед 11-летней девочки
Происшествия, Фото:
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