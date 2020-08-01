В Улан-Удэ «Тойота Аллион» врезалась в «Тойота Хайлендер»

Виновница столкновения свою неправоту признала только через час
В пятницу, 31 июля, в десятом часу вечера в Улан-Удэ произошло ДТП в районе отворота на Поселье. Здесь столкнулись «Тойота Аллион» и «Тойота Хайлендер», за рулём обеих машин были женщины.
По предварительной информации, водитель «Хайлендера» ехала по правой полосе в направлении Истока. В этот момент в автомобиль врезалась водитель «Аллиона», поворачивавшая с левой полосы.
Вину водитель «Тойоты Аллион» долго не хотела признавать. Очевидцы рассказали, что от женщины звучали упрёки, почему ей не дали проехать и даже предположения, что неужели это из-за более дорогой машины. Свою вину водитель признала только через час-полтора после начала разбирательств.
Сами женщины не пострадали.
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Виновница столкновения свою неправоту признала только через час
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