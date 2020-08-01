В Бурятии двух безработных поймали на незаконной рубке

Происшествия, Фото: из архива

У них изъяли два грузовика



Сотрудники уголовного розыска ОВМД России по Кабанскому району в лесу Кударинского участкового лесничества, в 7 км от села Никольск выявили незаконную рубку леса.



Двое местных жителей вырубили около семи кубометров сосен. Ущерб, нанесённый лесному фонду, составил более 120 тысячи рублей.



Одному из задержанных 32 года, другому 25 лет, оба не работают, ранее не судимы.



Полицейские изъяли заготовленную древесину и два грузовых автомобиля.



Возбуждено уголовное дело. Кроме того, составлены протоколы по ст. 8.32 КоАП РФ – за нахождение в лесу в период действия особого противопожарного режима, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

