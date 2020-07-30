В Забайкалье подследственный пытался пронести телефоны в СИЗО

Запрещённые предметы нашли при помощи металлодетектора



Сотрудники СИЗО-2 в городе Краснокаменск в Забайкальском крае нашли запрещённые предметы у прибывшего подследственного.



41-летний мужчина прибыл в СИЗО из изолятора временного содержания плановым этапом. У него изъяли четыре сотовых телефона и две аккумуляторных батареи. Свёртки с ними удалось найти с помощью металлодетектора.



По данному факту была проведена проверка. Виновное лицо привлечено к ответственности в виде дисциплинарного штрафа, сообщили в пресс-службе УФСИН России по Забайкальскому краю.





