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В Забайкалье подследственный пытался пронести телефоны в СИЗО

В Забайкалье подследственный пытался пронести телефоны в СИЗО
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Запрещённые предметы нашли при помощи металлодетектора

Сотрудники СИЗО-2 в городе Краснокаменск в Забайкальском крае нашли запрещённые предметы у прибывшего подследственного.

41-летний мужчина прибыл в СИЗО из изолятора временного содержания плановым этапом. У него изъяли четыре сотовых телефона и две аккумуляторных батареи. Свёртки с ними удалось найти с помощью металлодетектора.

По данному факту была проведена проверка. Виновное лицо привлечено к ответственности в виде дисциплинарного штрафа, сообщили в пресс-службе УФСИН России по Забайкальскому краю.


СИЗО
 
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