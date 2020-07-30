Запрещённые предметы нашли при помощи металлодетектора
Сотрудники СИЗО-2 в городе Краснокаменск в Забайкальском крае нашли запрещённые предметы у прибывшего подследственного.
41-летний мужчина прибыл в СИЗО из изолятора временного содержания плановым этапом. У него изъяли четыре сотовых телефона и две аккумуляторных батареи. Свёртки с ними удалось найти с помощью металлодетектора.
По данному факту была проведена проверка. Виновное лицо привлечено к ответственности в виде дисциплинарного штрафа, сообщили в пресс-службе УФСИН России по Забайкальскому краю.
В Забайкалье подследственный пытался пронести телефоны в СИЗО
Происшествия, Фото:
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