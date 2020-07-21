Мужчина совершил серию краж из дач
Приговором суда житель Улан-Удэ признан виновным в совершении пяти краж из дачных домов СНТ «Профсоюзник». Все преступления горожанин совершил в период испытательного срока.
В итоге суд ему назначил наказание в виде 4 лет 1 месяца лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
Однако мужчина посчитал этот приговор строгим и подал апелляционную жалобу. По его мнению, обстоятельствами, смягчающими наказание, могли стать признание вины, раскаяние, двое несовершеннолетних детей и неудовлетворительное состояние здоровья.
- Суд апелляционной инстанции посчитал назначенное реальное отбывание наказания в виде лишения свободы справедливым и соразмерным содеянному, - сообщили в пресс-службе Верховного суда Бурятии.
В Улан-Удэ серийный вор не смог обжаловать приговор
Происшествия, Фото:
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