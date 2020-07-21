В Улан-Удэ серийный вор не смог обжаловать приговор

Мужчина совершил серию краж из дач



Приговором суда житель Улан-Удэ признан виновным в совершении пяти краж из дачных домов СНТ «Профсоюзник». Все преступления горожанин совершил в период испытательного срока.



В итоге суд ему назначил наказание в виде 4 лет 1 месяца лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.



Однако мужчина посчитал этот приговор строгим и подал апелляционную жалобу. По его мнению, обстоятельствами, смягчающими наказание, могли стать признание вины, раскаяние, двое несовершеннолетних детей и неудовлетворительное состояние здоровья.



- Суд апелляционной инстанции посчитал назначенное реальное отбывание наказания в виде лишения свободы справедливым и соразмерным содеянному, - сообщили в пресс-службе Верховного суда Бурятии.

