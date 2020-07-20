В 3 сёлах Агинского округа введён режим ЧС

Происшествия, Фото: пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа

В населённых пунктах продолжается ликвидация последствий разгула стихии



В Агинском Бурятском округе из-за шквалистого ветра с дождём и градом 16 июля в посёлке Новоорловск, селах Кункур и Цокто-Хангил пострадала инфраструктура населённых пунктов. Там введён режим ЧС, оценивают ущерб и ликвидируют последствия происшествия. Об этом на оперативном совещании 20 июля рассказал заместитель руководителя администрации Агинского округа Солбон Цыренов.



- Восстановлено электроснабжение, мобильная связь, освобождены проезды, восстановлены ограждения, в подвалах зданий откачена вода, засыпаны валы. Сейчас составляются документы на восстановление кровли некоторых зданий, оценивается ущерб, – сказал он.



В посёлке Новоорловск из-за шторма разрушена кровля 60-квартирного жилого дома на площади 600 квадратных метров, повреждены два частных легковых автомобиля, разрушена кровля столовой школы на площади 350 квадратных метров, сорваны профлисты кровли жилого дома №20, здания больницы и администрации городского поселения. Также были повреждены линии электропередачи; затопило подвалы зданий, детского сада «Алёнушка», пяти многоквартирных домов. По улицам вырваны и сломаны деревья и ограждения, размыты дороги.



В селе Кункур также была повреждена линия электропередач, разрушен зерноочистительный агрегат сельскохозяйственного кооператива «Кункур», сорваны крыши зернохранилища, общежития, разрушены ограждения.



В селе Цокто-Хангил повреждены линии электропередач, крыши детского сада, дома культуры, спортзала, жилого 16-квартирного дома и стригального пункта. Об этом сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.

