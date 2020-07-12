Жителя Бурятии поймали с двумя килограммами «травки»

Происшествия, Фото: из архива

Мужчина был в состоянии наркотического опьянения



9 июля наркополицейские Джидинского района Бурятии в трёх км от села Зарубино задержали 34-летнего местного жителя. У него изъяли около двух килограммов марихуаны.



Мужчина нигде не работает, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.228 Уголовного кодекса.



Кроме того, по результатам освидетельствования у мужчины было установлено состояние наркотического опьянения. За данное правонарушение он привлечён к административной ответственности по ст. 6.9 КоАП.



