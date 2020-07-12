Мужчина был в состоянии наркотического опьянения
9 июля наркополицейские Джидинского района Бурятии в трёх км от села Зарубино задержали 34-летнего местного жителя. У него изъяли около двух килограммов марихуаны.
Мужчина нигде не работает, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.228 Уголовного кодекса.
Кроме того, по результатам освидетельствования у мужчины было установлено состояние наркотического опьянения. За данное правонарушение он привлечён к административной ответственности по ст. 6.9 КоАП.
Жителя Бурятии поймали с двумя килограммами «травки»
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Парень смог украсть сразу пять вещей
Полиция вернула имущество владельцу
Свет во время ливня пропадал в самых разных частях города
Круг контактных лиц составляет 900 человек
Происшествия, 11.07.2020
19-летний молодой человек ранее судим
Происшествия, 11.07.2020
Ущерб составил 31 тысячу рублей
Владелец выкатил машину из ограды, предотвратив переход огня на строения
Вертолёт МЧС со спасателями вылетел в горы Восточного Саяна
Мужчина забыл в банковской ячейке часть наследственных денег
В некоторых случаях медведи не проявляют агрессию, но бывают исключения. ВИДЕО
Суд вынес приговор участковому лесничему-взяточнику
Погибший пассажир катался по городу, высунувшись из салона
Мужчина обокрал дом, чтобы купить себе алкоголь
Она получила около 390 тысяч от предпринимателя
Пожарным было сложно подъехать к горящему авто из-за песка