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Часть Улан-Удэ жила без света двое суток

Часть Улан-Удэ жила без света двое суток
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Аварию устраняли с 7 июля

Ещё во вторник, 7 июля в 17:40 в Улан-Удэ остались без электричества СНТ «Весна», «Коммунальник», «Дружба», «20 лет Победы». Отключение произошло из-за повреждения масляного выключателя на трансформаторной подстанции.

В 00:08 ночи 8 июля свет вернулся ко всем, кроме СНТ «Весна» и «20 лет Победы».

8 июля в 21:36 для продолжения ремонтных работ на воздушной линии от электроэнергии отключили также жителей СНТ «Коммунальник», СНТ «Дружба», ФГУП УЧХОЗ «Байкал» ул. Баргузинская 18а, ул. Степная протока.

Подключение проводилось поэтапно: 9 июля в 00:20 после сборки шлейфа запитали потребителей СНТ «Коммунальник», ул. Степная протока, СНТ «Дружба», ФГУП УЧХОЗ «Байкал».

9 июля в 00:47 запитали потребителей СНТ «Весна», в 12:30 рабочие заменили трансформатор и всех потребителей СНТ «20 лет Победы» запитали по нормальной схеме.

В оперативной сводке по городу сообщается, что общее время отключения составило 42 часа 50 минут.
отключение света
 
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