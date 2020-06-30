В Иркутске прокуратура нашла нарушения законодательства в сфере ЖКХ

Городская администрация приступила к исполнению предписаний прокуратуры



В Иркутске городская прокуратура внесла в администрацию города представление о нарушении законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства. По итогам проведения проверок в 2019-2020 годах в комитете городского обустройства и комитете по управлению муниципальным имуществом надзорным органом установлены факты ненадлежащего исполнения полномочий органа местного самоуправления по вопросам местного значения. Это требует принятия кардинальных и конкретных мер к изменению ситуации в сфере ЖКХ города.



По данным прокуратуры Иркутска на 10 мая этого года в сфере водоснабжения и водоотведения состоит более 1500 объектов холодного водоснабжения и водоотведения, при этом только 800 объектов передано на праве хозяйственного ведения в Водоканал Иркутска. В 2019 году надзорным органом в адрес комитета городского обустройства вносилось представление по указанным фактам, но до настоящего времени сети в установленном порядке не переданы.



Ещё более серьёзная ситуация складывается с передачей специализированным организациям на обслуживание сетей электроснабжения, находящихся в муниципальной собственности, либо признанных бесхозяйными и право собственности на которые не зарегистрировано. Установлено, что 55 объектов электросетевого хозяйства, право муниципальной собственности на которые зарегистрировано в 2018-2019 годах, не переданы на содержание и обслуживание специализированной организации. Последствиями непринятия мер к передаче таких объектов субъектам электроэнергетики является дополнительная нагрузка на бюджет города в виде взыскания гарантирующим поставщикам с муниципалитета сумм, причитающихся на оплату потерь электрической энергии в сетях.



При проверке материалов о регистрации прав на бесхозяйные объекты электросетевого хозяйства по списку, предоставленному Иркутской энергосбытовой компанией, прокуратурой установлено, что по 35 объектам акты выявления и обследования бесхозяйного имущества поступили в комитет по управлению муниципальным имуществом 16 ноября 2016 года и 29 марта 2017 года, а постановка на учёт осуществлена только в мае-июне 2019 года, то есть более чем через 2 года, вместо положенных 12 месяцев.



– Все нарушения, допущенные в предыдущие годы, необходимо устранить в оперативном порядке и впредь не допускать такого попустительского отношения к муниципальному хозяйству и тем полномочиям, которые определены в законодательстве, – отметил мэр Иркутска Руслан Болотов. – Прокуратура города Иркутска совершенно обоснованно ставит эти вопросы, и удивительно, что всё это время проблемы не решались. Безусловно, виновные будут определены, часть из них уже добровольно уволились из администрации в марте нынешнего года, с частью попрощаемся в ближайшее время.



Представление прокурора для разработки исчерпывающих мер по устранению выявленных нарушений закона будет рассмотрено в администрации в ближайшее время с участием представителей надзорного органа. Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

