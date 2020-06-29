 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

29 Июня

28 Июня

Популярное

На станции в Иркутской области задержали парня с килограммом марихуаны

Происшествия, 
20-летнего молодого человека остановили на стации Черемхово-Макарьево

В Черемхово на перегоне станции Черемхово-Макарьево полицейские задержали 20-летнего жителя Свирска, у которого изъяли наркотическое средство.

Экспертиза подтвердила, что изъятое вещество является марихуаной общим весом более 1 килограмма.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 10 лет со штрафом в размере до 500 000 рублей, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД на транспорте.
марихуана наркотики
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

На станции в Иркутской области задержали парня с килограммом марихуаны
Происшествия, 29.06.2020
20-летнего молодого человека остановили на стации Черемхово-Макарьево
В Иркутской области 10-летний мальчик увяз в иле и утонул
В Иркутской области 10-летний мальчик увяз в иле и утонул
Происшествия, 29.06.2020
Его друзья достали уже бездыханное тело  
На севере Бурятии произошло землетрясение
На севере Бурятии произошло землетрясение
Происшествия, 29.06.2020
Эпицентр находился недалеко от посёлка Улюнхан
Улан-удэнец украл машину и продал её за семь тысяч
Улан-удэнец украл машину и продал её за семь тысяч
Происшествия, 29.06.2020
Реальная стоимость автомобиля в 18 раз выше
В Бурятии произошло 10 пожаров с мусором
В Бурятии произошло 10 пожаров с мусором
Происшествия, 29.06.2020
Это почти половина всех возгораний за выходные
В Улан-Удэ в ДТП попали две девушки
В Улан-Удэ в ДТП попали две девушки
Происшествия, 29.06.2020
Авария произошла сегодня утром
В Бурятии огонь потушили пожарные, которые были в отпуске и на выходном
В Бурятии огонь потушили пожарные, которые были в отпуске и на выходном
Происшествия, 29.06.2020
Пожарные не допустили уничтожения дачного дома и двух гаражей
Авария оставила без холодной воды почти тысячу жителей Бурятии
Авария оставила без холодной воды почти тысячу жителей Бурятии
Происшествия, 29.06.2020
Оставшимся без воды людям воду подвозили пожарные
В Улан-Удэ пропавший ребёнок боялся поздно возвращаться домой
В Улан-Удэ пропавший ребёнок боялся поздно возвращаться домой
Происшествия, 29.06.2020
Объявленный в розыск мальчик ночевал в подъезде

Позитив

Профилактика

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^