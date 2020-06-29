На станции в Иркутской области задержали парня с килограммом марихуаны

20-летнего молодого человека остановили на стации Черемхово-Макарьево
В Черемхово на перегоне станции Черемхово-Макарьево полицейские задержали 20-летнего жителя Свирска, у которого изъяли наркотическое средство.
Экспертиза подтвердила, что изъятое вещество является марихуаной общим весом более 1 килограмма.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 10 лет со штрафом в размере до 500 000 рублей, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД на транспорте.
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