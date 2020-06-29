Это почти половина всех возгораний за выходные
За минувшие выходные, 27 и 28 июня, в Бурятии произошло 24 пожара. Из них 10 – загорания мусора.
Республиканское агентство ГО и ЧС предупреждает, что горящий мусор не только отравляет воздух продуктами горения, но и угрожает, в зависимости от местоположения, переходом огня на жилые дома, надворные постройки и лесные массивы.
В Бурятии произошло 10 пожаров с мусором
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
ДТП произошло в центре города
Это почти половина всех возгораний за выходные
Авария произошла сегодня утром
Пожарные не допустили уничтожения дачного дома и двух гаражей
Оставшимся без воды людям воду подвозили пожарные
Объявленный в розыск мальчик ночевал в подъезде
За сутки выявили ещё 62 больных
Столкнулись «Хонда Аккорд» и «Тойота Приус»
Битум разлился на площади 80 кв. м
Стоимость контрабандного груза превысила два миллиона
Также электричество пропадало в детском саду
Общее число случаев заражения составило уже 7315
За сутки диагноз COVID-19 подтвердился ещё у 38 человек
Убийство произошло в 2011 году
Инцидент произошёл на протоке Степная