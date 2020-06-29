В Бурятии произошло 10 пожаров с мусором

Это почти половина всех возгораний за выходные



За минувшие выходные, 27 и 28 июня, в Бурятии произошло 24 пожара. Из них 10 – загорания мусора.



Республиканское агентство ГО и ЧС предупреждает, что горящий мусор не только отравляет воздух продуктами горения, но и угрожает, в зависимости от местоположения, переходом огня на жилые дома, надворные постройки и лесные массивы.

