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В Бурятии потушили три лесных пожара из пяти

В Бурятии потушили три лесных пожара из пяти
Происшествия, 
Лесные пожары возникли по вине людей

За прошедшие сутки тушили пять лесных пожаров в Джидинском, Еравнинском, Закаменском и Прибайкальском районах Бурятии на общей площади 83 га, сообщает пресс-служба республиканского агентства лесного хозяйства.

Все лесные пожары возникли по вине людей. С огнём боролись 154 человека из числа лесной охраны, пожарных-десантников и привлечённых лиц. Задействовано 29 единиц лесопожарной техники.

Три лесных пожара в Еравнинском, Прибайкальском и Закаменском районах ликвидированы. Лесной пожар на территории Читинского лесничества минобороны Еравнинского района на площади 50 га локализован.

На утро 26 мая продолжается работа по тушению лесного пожара в Джидинском районе и дотушивание локализованного очага.

По информации Гидрометцентра Бурятии, в республике сохраняется высокий класс пожарной опасности.
лесные пожары
 
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