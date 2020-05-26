Лесные пожары возникли по вине людей
За прошедшие сутки тушили пять лесных пожаров в Джидинском, Еравнинском, Закаменском и Прибайкальском районах Бурятии на общей площади 83 га, сообщает пресс-служба республиканского агентства лесного хозяйства.
Все лесные пожары возникли по вине людей. С огнём боролись 154 человека из числа лесной охраны, пожарных-десантников и привлечённых лиц. Задействовано 29 единиц лесопожарной техники.
Три лесных пожара в Еравнинском, Прибайкальском и Закаменском районах ликвидированы. Лесной пожар на территории Читинского лесничества минобороны Еравнинского района на площади 50 га локализован.
На утро 26 мая продолжается работа по тушению лесного пожара в Джидинском районе и дотушивание локализованного очага.
По информации Гидрометцентра Бурятии, в республике сохраняется высокий класс пожарной опасности.
В Бурятии потушили три лесных пожара из пяти
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