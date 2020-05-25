В Чите разбойник зашёл в чужой дом с ножом

Он потребовал ценные вещи



В отдел полиции Читы обратилась 19-летняя девушка. Она рассказала, что днём через незапертую дверь в дом зашёл неизвестный мужчина. Она в это время в наушниках слушала музыку и не заметила постороннего. Мужчина подошёл к ней и, угрожая ножом, потребовал ценные вещи.



Преступник забрал три сотовых телефона на общую сумму 27 тысяч рублей, после чего ушёл.



Полицейские установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался ранее неоднократно судимый 41-летний житель Карымского района.



Телефоны он продал, а вырученные деньги потратил. В настоящее время стражи порядка устанавливают места сбыта вещей.



В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.



Подозреваемый помещён в изолятор временного содержания, сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.

