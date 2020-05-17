В Бурятии возбудили уголовные дела на двух рыбаков

Происшествия, Фото: из архива

Мужчины незаконно ловили щуку, карася, леща и сома



Во время операции «Путина-2020» в Баргузинском и Курумканском районах Бурятии полицейские поймали мужчин, незаконно ловивших рыбу. Об этом сообщили в республиканском МВД.



Ранним утром 6 мая на протоке реки Баргузин, в двух километрах от села Элысун, участковый задержал 31-летнего жителя села Курумкан. У него изъяты пять килограммов рыбы (щука, карась), а также рыболовные сети. Ущерб составил более восьми тысяч рублей.



Днём 15 мая на берегу реки Баргузин, в семи километрах от села Баргузин задержан 30-летний житель села Нестериха. Он выловил сетями щук, карасей, лещей и сомов общим весом около 5, 5 килограммов. Ущерб, причинённый водным биоресурсам, составил более 11 тысяч рублей.



Возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 256 Уголовного кодекса.

