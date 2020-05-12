Он планировал ещё раз продать машину
Ночью со двора дома в Чите угнали автомобиль «Тойота Марк 2».
Полицейские установили двух подозреваемых. При поддержке бойцов Росгвардии они были задержаны. Выяснилось, что несколько недель назад угонщик продал этот же автомобиль новому владельцу, а один комплект ключей оставил у себя.
Воспользовавшись этим, ночью он проник во двор и совершил угон. Сопровождал его подельник, который ехал впереди на другом автомобиле и в случае нахождения на трассе сотрудников ГИБДД должен был предупредить об этом.
Мужчина перегнал иномарку в Хилокский район к родственникам, для дальнейшей продажи. В настоящее время автомобиль изъят в технически исправном состоянии и возвращён владельцу.
Кроме того, сотрудники полиции установили, что «Тойота Калдина», которая сопровождала задержанный, является «распилом». Она изъята и помещена на спецстоянку.
В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение транспортным средством». Организатор преступления помещён в изолятор временного содержания, сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.
Читинец продал машину, а потом угнал её у нового владельца
Происшествия, Фото:
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