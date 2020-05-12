Читинец продал машину, а потом угнал её у нового владельца

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Он планировал ещё раз продать машину



Ночью со двора дома в Чите угнали автомобиль «Тойота Марк 2».



Полицейские установили двух подозреваемых. При поддержке бойцов Росгвардии они были задержаны. Выяснилось, что несколько недель назад угонщик продал этот же автомобиль новому владельцу, а один комплект ключей оставил у себя.



Воспользовавшись этим, ночью он проник во двор и совершил угон. Сопровождал его подельник, который ехал впереди на другом автомобиле и в случае нахождения на трассе сотрудников ГИБДД должен был предупредить об этом.



Мужчина перегнал иномарку в Хилокский район к родственникам, для дальнейшей продажи. В настоящее время автомобиль изъят в технически исправном состоянии и возвращён владельцу.



Кроме того, сотрудники полиции установили, что «Тойота Калдина», которая сопровождала задержанный, является «распилом». Она изъята и помещена на спецстоянку.



В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение транспортным средством». Организатор преступления помещён в изолятор временного содержания, сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.





