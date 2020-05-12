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Читинец продал машину, а потом угнал её у нового владельца

Читинец продал машину, а потом угнал её у нового владельца
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Он планировал ещё раз продать машину

Ночью со двора дома в Чите угнали автомобиль «Тойота Марк 2».

Полицейские установили двух подозреваемых. При поддержке бойцов Росгвардии они были задержаны. Выяснилось, что несколько недель назад угонщик продал этот же автомобиль новому владельцу, а один комплект ключей оставил у себя.

Воспользовавшись этим, ночью он проник во двор и совершил угон. Сопровождал его подельник, который ехал впереди на другом автомобиле и в случае нахождения на трассе сотрудников ГИБДД должен был предупредить об этом.

Мужчина перегнал иномарку в Хилокский район к родственникам, для дальнейшей продажи. В настоящее время автомобиль изъят в технически исправном состоянии и возвращён владельцу.

Кроме того, сотрудники полиции установили, что «Тойота Калдина», которая сопровождала задержанный, является «распилом». Она изъята и помещена на спецстоянку.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение транспортным средством». Организатор преступления помещён в изолятор временного содержания, сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.


угон
 
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