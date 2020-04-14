193 млн заплатили за не соответствующие проектной документации работы
В Улан-Удэ возбуждено уголовное дело по фактам оплаты невыполненных работ при реконструкции аэродромного комплекса аэропорта.
- Работы по реконструкции осуществлялись за счёт федеральных бюджетных средств по заказу ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)». Госконтракт на выполнение работ стоимостью в 3,8 млрд. рублей был заключен в августе 2016 года, работы планировалось завершить в декабре 2017 года. Однако фактически реконструкция объекта была завершена только в декабре прошлого года, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
В ходе прокурорской проверки установлено, что заказчик принял и оплатил часть не подтверждённых, а также не соответствующих проектной документации работ, всего на сумму более 193 млн. рублей.
Бурятский транспортный прокурор направил материалы проверки в следственный отдел Улан-Удэнского ЛО МВД на транспорте. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями». В настоящее время проводится расследование.
В Улан-Удэ оплатили невыполненные работы по реконструкции аэродрома
Происшествия, Фото:
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