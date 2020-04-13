В Бурятии пострадал пьяный 17-летний мотоциклист

ДТП произошло поздним вечером



В селе Петропавловка Джидинского района Бурятии в ДТП попал 17-летний водитель мотоцикла. Подросток сел за руль мотоцикла «Альфа», будучи в состоянии алкогольного опьянения.



Около 23 часов на улице Полевая юный пьяный водитель не справился с управлением и опрокинулся.



В результат ДТП молодой человек получил травмы различной степени тяжести, сообщили в УГИБДД по Бурятии.



Традиционно с наступлением тепла на дорогах Бурятии увеличилось количество мототранспорта. С начала месяца зарегистрировано четыре ДТП с участием водителей мототехники. При этом зачастую за рулём двухколесного транспорта находятся несовершеннолетние, отмечают в Госавтинспекции.

