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В Бурятии пострадал пьяный 17-летний мотоциклист

В Бурятии пострадал пьяный 17-летний мотоциклист
Происшествия, 
ДТП произошло поздним вечером

В селе Петропавловка Джидинского района Бурятии в ДТП попал 17-летний водитель мотоцикла. Подросток сел за руль мотоцикла «Альфа», будучи в состоянии алкогольного опьянения.

Около 23 часов на улице Полевая юный пьяный водитель не справился с управлением и опрокинулся.

В результат ДТП молодой человек получил травмы различной степени тяжести, сообщили в УГИБДД по Бурятии.

Традиционно с наступлением тепла на дорогах Бурятии увеличилось количество мототранспорта. С начала месяца зарегистрировано четыре ДТП с участием водителей мототехники. При этом зачастую за рулём двухколесного транспорта находятся несовершеннолетние, отмечают в Госавтинспекции. 
ДТП мотоциклисты
 
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