ДТП произошло поздним вечером
В селе Петропавловка Джидинского района Бурятии в ДТП попал 17-летний водитель мотоцикла. Подросток сел за руль мотоцикла «Альфа», будучи в состоянии алкогольного опьянения.
Около 23 часов на улице Полевая юный пьяный водитель не справился с управлением и опрокинулся.
В результат ДТП молодой человек получил травмы различной степени тяжести, сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Традиционно с наступлением тепла на дорогах Бурятии увеличилось количество мототранспорта. С начала месяца зарегистрировано четыре ДТП с участием водителей мототехники. При этом зачастую за рулём двухколесного транспорта находятся несовершеннолетние, отмечают в Госавтинспекции.
В Бурятии пострадал пьяный 17-летний мотоциклист
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Нога женщины попала в заднее колесо
ДТП произошло поздним вечером
За одни только сутки появилось девять новых больных COVID-2019
Водитель понадеялся, что сможет проехать по хрупкому льду Байкала
Происшествия, 12.04.2020
За сутки произошло 13 лесных пожаров
Происшествия, 12.04.2020
Возгорание случилось вчера днём
Происшествия, 11.04.2020
Он не работает, ранее судим
Происшествия, 11.04.2020
Бунту заключённых и пожару в колонии предшествовал конфликт между одним из осуждённых и сотрудниками учреждения
ДТП произошло в Вахмистрово
Автомобиль притормозил, пропуская пешехода
Так она пыталась прекратить административное преследование своего знакомого
Игры детей со спичками привели к ещё двум пожарам
Поджигателя задержали на месте преступления
Пожары происходят по вине человека
Гражданам грозит штраф от одной до 30 тысяч рублей