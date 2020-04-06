В Улан-Удэ автовор, убегая, выкинул аккумуляторы и сабвуфер

Вор убегал со стоянки через лаз в заборе



Накануне ночью сработала кнопка тревожной сигнализации с автостоянки в Октябрьском районе Улан-Удэ. Сторож пояснил росгвардейцам, что увидел по системе видеонаблюдения, как кто-то пытается вскрыть автомобили на стоянке.



После приезда патруля неизвестный убежал со стоянки через лаз в заборе. Со слов сторожа, злоумышленник был в тёмной одежде. Получив остальные приметы, сотрудники вневедомственной охраны приступили к отработке прилегающего частного сектора.



Спустя полчаса со двора частного дома выехал автомобиль. Заблокировав его, росгвардейцы приступили к досмотру. В салоне автомобиля лежали чёрная куртка и перчатки.



Задержанный, ранее судимый 20-летний улан-удэнец, был доставлен в отдел полиции. Юноша рассказал, что украденные три аккумуляторных батареи и сабвуфер он выбросил, когда убегал со стоянки, и указал место.



Украденное изъято, сейчас проверяется его причастность к совершению аналогичных преступлений. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража», сообщает пресс-служба Росгвардии Бурятии.

