Гараж загорелся из-за печки
С начала года в Бурятии из-за неосторожного обращения с огнём погибли 27 человек, из них 22 при курении. Всего же произошло 783 пожара, на которых погибли 40 человек, 18 человек получили травмы, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Бурятии.
В частных домах одной из самых распространённых причин является нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Вчера по этой причине в посёлке Заиграево горел гараж.
- На данном пожаре получил травмы хозяин гаража, который проводил ремонт автомобили в непосредственной близости от топящейся печи, - сообщил начальник ОНДПР Заиграевского района Алексей Ткаченко.
В Бурятии на пожаре пострадал владелец гаража
Происшествия, Фото:
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