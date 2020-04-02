В Бурятии на пожаре пострадал владелец гаража

Гараж загорелся из-за печки



С начала года в Бурятии из-за неосторожного обращения с огнём погибли 27 человек, из них 22 при курении. Всего же произошло 783 пожара, на которых погибли 40 человек, 18 человек получили травмы, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Бурятии.



В частных домах одной из самых распространённых причин является нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Вчера по этой причине в посёлке Заиграево горел гараж.



- На данном пожаре получил травмы хозяин гаража, который проводил ремонт автомобили в непосредственной близости от топящейся печи, - сообщил начальник ОНДПР Заиграевского района Алексей Ткаченко.

