Читинец украл у уснувшего в баре мужчины телефон

Ущерб составил 12 тысяч рублей



В отдел полиции Читы обратился 42-летний местный житель с сообщением о краже принадлежащему ему телефона марки «Хуавей» стоимостью 12 тысяч рублей.



Потерпевший после распития спиртных напитков в одном из увеселительных заведений города уснул за барной стойкой, в результате чего лишился гаджета, который оставил на столе.



- В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили подозреваемого. Им оказался ровесник потерпевшего - ранее судимый читинец. Похищенный телефон изъят у подозреваемого и возвращён заявителю. Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.

