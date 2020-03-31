Ущерб составил 12 тысяч рублей
В отдел полиции Читы обратился 42-летний местный житель с сообщением о краже принадлежащему ему телефона марки «Хуавей» стоимостью 12 тысяч рублей.
Потерпевший после распития спиртных напитков в одном из увеселительных заведений города уснул за барной стойкой, в результате чего лишился гаджета, который оставил на столе.
- В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили подозреваемого. Им оказался ровесник потерпевшего - ранее судимый читинец. Похищенный телефон изъят у подозреваемого и возвращён заявителю. Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.
Читинец украл у уснувшего в баре мужчины телефон
Происшествия, Фото:
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