В Иркутской области растёт число ДТП на переездах

С начала года пострадали два водителя



Сотрудники Госавтоинспекции Иркутской области обеспокоены увеличением ДТП на железнодорожных переездах. С начала года зарегистрировано 120 нарушений правил дорожного движения на железнодорожных переездах, Произошло четыре ДТП, в которых пострадали два водителя, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.



Вечером 10 января 35-летний водитель автокрана, двигаясь федеральной трассе «Вилюй», на нерегулируемом железнодорожном переезде столкнулся с тепловозом.



Машинист на расстоянии около пяти метров до переезда попытался экстренно затормозить, подавая звуковой сигнал, однако столкновения избежать не удалось. В результате автоаварии водитель большегруза получил телесные повреждения.



Также в городе Черемхово 18 января водитель трактора «Беларус», переезжая регулируемый железнодорожный переезд без шлагбаума на запрещающий сигнал светофора, столкнулся с железнодорожным грузовым составом. В результате ДТП водитель получил травмы и был доставлен в больницу.



Через два дня в Черемхово произошло аналогичное ДТП, в котором 52- летний «Тойоты Корона», превысил скорость, не справился с управлением, выехал на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора и врезался в автоматический барьер. В результате ДТП причинён материальный ущерб.





