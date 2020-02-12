Леса Улан-Удэ нещадно рубят

В городе орудует организованная преступная группировка «чёрных лесорубов»



С начала года в окрестностях Улан-Удэ увеличилось число фактов незаконной заготовки древесины.



Только на территории Октябрьского участкового лесничества выявлено четыре факта незаконной рубки, в результате которых спилено 118 сосен. Ущерб лесному фонду составил более 2 млн 600 тысяч рублей. Обо всех порубках заявлено в полицию, сообщили в МБУ «Городское лесничество».



На трёх незаконных порубках заготавливались дрова из сырорастущих деревьев, то есть зелёные деревья валились, стволы были расчуркованы.



- Предполагаем, что древесина в качестве «зелёных дров», то есть для отопительного сезона следующего года, была реализована по демпинговым ценам в частном секторе. В частности, в микрорайоне Светлый, ДНТ «Перспектива», микрорайоне Горького, ДНТ «Серебряный бор», - сообщили в «Городском лесничестве».



На одной из порубок древесина была распилена на брёвна длиной четыре метра средним диаметром 30 см и вывезена на автомобилях типа ЗИЛ-131, ГАЗ-66 через территорию ДНТ «Серебряный бор», микрорайона Горького и далее по улице Армавирская. Техника заезжала через ДНТ «Перспектива».



По оценкам специалистов «Городского лесничества», эта вырубка совершена хорошо организованной преступной группировкой, специализирующейся на рубках.



По всем незаконным порубкам ведётся следствие. В районе порубок усилено патрулирование и видеонаблюдение.



- Кроме того, правоохранительные органы города выявляют пункты незаконной переработки древесины. В результате оперативных мероприятий, проведённых полицией, на базе одного из предпринимателей в микрорайоне Силикатный обнаружена свежая древесина, большая часть из которой была переработана. Пункт переработки и приёма древесины не был зарегистрирован, необходимая документация на древесину у предпринимателя отсутствовала, - сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.



«Городское лесничество» просит жителей не проходить мимо таких фактов, не приобретать незаконно заготовленную «зелёную» древесину, как в качестве дров, так и на другие нужды.



Обо всех фактах незаконной рубки древесины лесники просят сообщать в правоохранительные органы по телефонам: 112 или по телефону доверия республиканского агентства лесного хозяйства: 20-44-44.

