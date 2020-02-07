Забайкалец украл шубу с ярмарки и продал её за 10 тысяч

Деньги мужчина потратил на спиртное



В Оловяннинском районе Забайкальского края полицейские задержали подозреваемого в хищении дорогостоящей шубы с выездной ярмарки.



Кража имущества произошла несколько недель назад на прибывшей из другого региона меховой ярмарке. Местный житель, воспользовавшись тем, что за его действиями никто не наблюдает, украл из торгового зала норковую шубу стоимостью 130 тысяч рублей.



Добравшись до соседнего населённого пункта, он продал её незнакомцу за 10 тысяч рублей. Вырученные деньги он потратил на спиртное. 6 февраля от владельца шубы, жителя города Киров, поступило заявление.



В настоящее время принимаются меры к изъятию украденной шубы. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража», сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.





