Ангарчанин получил реальный срок за кражу 223 пачек сигарет

Молодой человек разбил стекло двери камнем и стащил сигареты



В Ангарске городской суд вынес приговор в отношении 22-летнего местного жителя, который украл более 223 пачек сигарет.



Ночью пьяный молодой человек захотел покурить, но поскольку сигарет у него не оказалось, он решил их раздобыть. Парень направился к киоску, где обычно покупал себе сигареты. Обнаружив, что киоск закрыт, он схватил камень и, разбив стекло двери, украл оттуда более 223 пачек сигарет.



В судебном заседании ангарчанин вину признал частично, пояснив, что не согласен с количеством украденных сигарет.



Размер причинённого ущерба предпринимателю составил 25 тысяч рублей, что подтверждается документами об инвентаризации и справкой об ущербе. Обстоятельством, отягчающим наказание, является рецидив преступлений. Осенью прошлого года парень был осуждён за преступление в сфере оборота наркотиков, сообщили в пресс-службе Ангарского городского суда.



Суд назначил наказание в виде 1 года 8 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.



Приговор суда вступил в законную силу.

