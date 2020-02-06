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Ангарчанин получил реальный срок за кражу 223 пачек сигарет

Ангарчанин получил реальный срок за кражу 223 пачек сигарет
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Молодой человек разбил стекло двери камнем и стащил сигареты

В Ангарске городской суд вынес приговор в отношении 22-летнего местного жителя, который украл более 223 пачек сигарет.

Ночью пьяный молодой человек захотел покурить, но поскольку сигарет у него не оказалось, он решил их раздобыть. Парень направился к киоску, где обычно покупал себе сигареты. Обнаружив, что киоск закрыт, он схватил камень и, разбив стекло двери, украл оттуда более 223 пачек сигарет.

В судебном заседании ангарчанин вину признал частично, пояснив, что не согласен с количеством украденных сигарет.

Размер причинённого ущерба предпринимателю составил 25 тысяч рублей, что подтверждается документами об инвентаризации и справкой об ущербе. Обстоятельством, отягчающим наказание, является рецидив преступлений. Осенью прошлого года парень был осуждён за преступление в сфере оборота наркотиков, сообщили в пресс-службе Ангарского городского суда.

Суд назначил наказание в виде 1 года 8 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор суда вступил в законную силу.
кража
 
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