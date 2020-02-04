Иркутянин делал «закладки» на кладбище

Возбуждено уголовное дело части 3 статьи 30 части 5 статьи 228.1. УК РФ «Покушение на незаконной сбыт наркотических средств». Задержанный заключен под стражу, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.







Иркутянина задержали при попытке сделать «закладки» с наркотиками на кладбище в Ленинском районе. Молодой человек пытался таким образом спрятать для покупателей 45 свёртков синтетических наркотиков.28-летний иркутянин ранее уже попадал в поле зрения правоохранительных органов за аналогичные преступления.В ходе обыска по месту проживания молодого человека оперативники изъяли 814 граммов наркотиков, мобильный телефон, банковские карты, упаковочный материал, электронные весы и т.д.