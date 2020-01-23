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Житель Бурятии жестоко избил двух девушек

Житель Бурятии жестоко избил двух девушек
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Одна из потерпевших скончалась

После рассмотрения уголовного дела Верховным судом Бурятии вступил в законную силу приговор Иволгинского районного суда.

Мужчина осуждён за то, что, находясь в состоянии алкогольного опьянения, умышленно в ходе ссоры со знакомой нанёс ей неоднократные удары рукой и ногой по голове и телу. Тем самым он причинил тяжкий вред здоровью потерпевшей.

При этом ранее - в том же месяце - житель региона также в ходе перебранки причинил тяжкий вред здоровью уже другой потерпевшей, повлёкший по неосторожности её смерть.

За причинение тяжкого вреда здоровью двум девушкам мужчине назначено окончательное наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима, сообщает пресс-служба суда.

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