Одна из потерпевших скончалась
После рассмотрения уголовного дела Верховным судом Бурятии вступил в законную силу приговор Иволгинского районного суда.
Мужчина осуждён за то, что, находясь в состоянии алкогольного опьянения, умышленно в ходе ссоры со знакомой нанёс ей неоднократные удары рукой и ногой по голове и телу. Тем самым он причинил тяжкий вред здоровью потерпевшей.
При этом ранее - в том же месяце - житель региона также в ходе перебранки причинил тяжкий вред здоровью уже другой потерпевшей, повлёкший по неосторожности её смерть.
За причинение тяжкого вреда здоровью двум девушкам мужчине назначено окончательное наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима, сообщает пресс-служба суда.
Житель Бурятии жестоко избил двух девушек
Происшествия, Фото:
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