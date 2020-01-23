Житель Бурятии жестоко избил двух девушек

Одна из потерпевших скончалась



После рассмотрения уголовного дела Верховным судом Бурятии вступил в законную силу приговор Иволгинского районного суда.



Мужчина осуждён за то, что, находясь в состоянии алкогольного опьянения, умышленно в ходе ссоры со знакомой нанёс ей неоднократные удары рукой и ногой по голове и телу. Тем самым он причинил тяжкий вред здоровью потерпевшей.



При этом ранее - в том же месяце - житель региона также в ходе перебранки причинил тяжкий вред здоровью уже другой потерпевшей, повлёкший по неосторожности её смерть.



За причинение тяжкого вреда здоровью двум девушкам мужчине назначено окончательное наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима, сообщает пресс-служба суда.



