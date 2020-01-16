В Улан-Удэ оштрафовали любителя водки

Мужчина стащил две бутылки



В улан-удэнском магазине мужчина украл две бутылки водки, общая стоимость которых по закупочной цене более 1,5 тысяч рублей.



Мужчина признал вину.



Суд признал его виновным в мелком хищении, преступление относится к административному правонарушению. Вору назначили штраф в размере трёх тысяч рублей.



Постановление вступило в законную силу, сообщили в пресс-службе Железнодорожного районного суда.

