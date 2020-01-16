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В Улан-Удэ оштрафовали любителя водки

В Улан-Удэ оштрафовали любителя водки
Происшествия, 
Мужчина стащил две бутылки

В улан-удэнском магазине мужчина украл две бутылки водки, общая стоимость которых по закупочной цене более 1,5 тысяч рублей.

Мужчина признал вину.

Суд признал его виновным в мелком хищении, преступление относится к административному правонарушению. Вору назначили штраф в размере трёх тысяч рублей.

Постановление вступило в законную силу, сообщили в пресс-службе Железнодорожного районного суда.
штраф кража
 
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