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В Чите упавший с подъёмника сноубордист находится в реанимации

В Чите упавший с подъёмника сноубордист находится в реанимации
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Следователи начали доследственную проверку

9 января появилась информация о двух мужчинах, которые пострадали в результате падения с подъёмника на горнолыжном спортивном комплексе «Высокогорье» в Чите. По данному факту назначена доследственная проверка.

Известно, что мужчины из-за неисправности подъёмника упали с четырёхметровой высоты. Оба пострадавших госпитализированы, один находится в реанимации.

- В ближайшее время следователи проведут комплекс мероприятий по проверке случившегося. Запланировано проведение осмотра места происшествия, истребование и изучение технической документации на подъёмник, а также других документов. Будет опрошено руководство спортивного комплекса, а также пострадавшие мужчины, медицинские работники, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.

После детального изучения следователи примут решение в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством.
сноуборд несчастный случай
 
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