Следователи начали доследственную проверку
9 января появилась информация о двух мужчинах, которые пострадали в результате падения с подъёмника на горнолыжном спортивном комплексе «Высокогорье» в Чите. По данному факту назначена доследственная проверка.
Известно, что мужчины из-за неисправности подъёмника упали с четырёхметровой высоты. Оба пострадавших госпитализированы, один находится в реанимации.
- В ближайшее время следователи проведут комплекс мероприятий по проверке случившегося. Запланировано проведение осмотра места происшествия, истребование и изучение технической документации на подъёмник, а также других документов. Будет опрошено руководство спортивного комплекса, а также пострадавшие мужчины, медицинские работники, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.
После детального изучения следователи примут решение в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством.
В Чите упавший с подъёмника сноубордист находится в реанимации
Происшествия, Фото:
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