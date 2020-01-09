По словам очевидцев, пострадавшие упали с высоты четырёх метров
8 ноября около 17 часов произошёл несчастный случай на горнолыжном склоне Высокогорье в Чите. Очевидцы в соцсетях сообщают, что двух сноубордистов затянуло в бугельный подъёмник во время движения вверх. Они упали с высоты около четырёх метров, написал пользователь в Facebook.
Представители склона подтвердили факт инцидента.
«Вчера около 17 часов, на бугельном подъемнике на основном склоне произошел инцидент с двумя катающимися. На данный момент установлено, подъемник полностью в исправном состоянии, причина инцидента, предварительно, в раскачивании троса при подъеме», - говорится в сообщении.
Известно, что на данный момент есть два свидетеля.
В Чите сноубордисты получили травмы на подъёмнике
Происшествия, Фото:
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