Произошло аварийное отключение электроэнергии
Накануне, 31 декабря, за несколько часов до празднования Нового 2020 года жители Левобережной части Улан-Удэ остались без света. В 19:00 произошло аварийное отключение электроэнергии. Под отключение попали улицы Михалева, Хуторская, Просторная, Талалихина, Мелиораторов, Панфилова, Вертолётная.
Люди уже отчаялись, что праздник придётся встречать при свечах. Своими мыслями по этому поводу горожане делились в чатах.
«Настоящая романтика, ужин при свечах. С наступающим», «Почему света нет? Что за издевательство?», «Я устала звонить энергетикам, всё время занято. Я устала за сегодняшний день, пошла спать», писали улан-удэнцы.
Но тут произошло новогоднее чудо, в 23:06 электроэнергия появилась в домах горожан. Время отключения составило более четырёх часов.
Также вчера в 18:45 из строя вышел автомат и без электроэнергии остались жильцы микрорайона 118, ул. Ченкирова. В 22:45 заменили автомат, электроэнергия восстановлена всем потребителям. Время отключения составило 4 часа, общается в оперативной сводке по городу.
Несколько улиц в Улан-Удэ перед Новым годом оставались без света
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Происшествия, 01.01.2020
Произошло аварийное отключение электроэнергии
Происшествия, 01.01.2020
Инцидент произошёл вчера днём
Происшествия, 31.12.2019
Трагедия случилась в предновогодний день
Удар ножом пришёлся в лицо представителя власти
Он подключил его к зарядному устройству
Пожар произошёл ночью, когда жильцы спали
В Улан-Удэ потребовали поставить вопрос об отставке руководства Фонда капремонта
Женщина пыталась продать технику на «Авито»
Руководитель «Лесторга» подозревается в незаконном экспорте
Горка образовалась в районе Мясокомбината
Женщина родила ребёнка в домашних условиях и бросила в заброшенном гараже
Столкнулись «Чайзер», «Калдина» и «Киа Рио»
Пётр Мордовской потребовал убрать эту продукцию с полки и из-под полки в торговых точках
Мать детей ушла провожать старшего ребёнка
Происшествия, 29.12.2019
Пожар полностью уничтожил дом