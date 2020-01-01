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Несколько улиц в Улан-Удэ перед Новым годом оставались без света

Несколько улиц в Улан-Удэ перед Новым годом оставались без света
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Произошло аварийное отключение электроэнергии

Накануне, 31 декабря, за несколько часов до празднования Нового 2020 года жители Левобережной части Улан-Удэ остались без света. В 19:00 произошло аварийное отключение электроэнергии. Под отключение попали улицы Михалева, Хуторская, Просторная, Талалихина, Мелиораторов, Панфилова, Вертолётная.

Люди уже отчаялись, что праздник придётся встречать при свечах. Своими мыслями по этому поводу горожане делились в чатах.

«Настоящая романтика, ужин при свечах. С наступающим», «Почему света нет? Что за издевательство?», «Я устала звонить энергетикам, всё время занято. Я устала за сегодняшний день, пошла спать», писали улан-удэнцы.

Но тут произошло новогоднее чудо, в 23:06 электроэнергия появилась в домах горожан. Время отключения составило более четырёх часов.

Также вчера в 18:45 из строя вышел автомат и без электроэнергии остались жильцы микрорайона 118, ул. Ченкирова. В 22:45 заменили автомат, электроэнергия восстановлена всем потребителям. Время отключения составило 4 часа, общается в оперативной сводке по городу.

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