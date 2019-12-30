Женщина пыталась продать технику на «Авито»
В дежурную часть полиции Усолье-Сибирское Иркутской области обратилась 34-летняя местная жительница, ставшая жертвой мошенников.
Женщина разместила на интернет-портале «Авито» объявление о продаже подогревателя детского питания. На телефон ей позвонила незнакомка, которая сказала, что купит прибор и попросила полные данные карты для денежного перевода.
Женщина в предвкушении успешной сделки продиктовала все цифры, нанесённые на банковской карте, а затем по просьбе собеседницы сообщила той коды подтверждения из банковских смс.
В результате 15 тысяч рублей с карты украдены.
В настоящее время по данному факту полицейские проводят проверку. Установлено, что номер телефона, с которого звонила неизвестная женщина, зарегистрирован в Московской области, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
В Иркутской области мошенники обманули продавца подогревателя питания
Происшествия, Фото:
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