В Иркутской области мошенники обманули продавца подогревателя питания

Женщина пыталась продать технику на «Авито»



В дежурную часть полиции Усолье-Сибирское Иркутской области обратилась 34-летняя местная жительница, ставшая жертвой мошенников.



Женщина разместила на интернет-портале «Авито» объявление о продаже подогревателя детского питания. На телефон ей позвонила незнакомка, которая сказала, что купит прибор и попросила полные данные карты для денежного перевода.



Женщина в предвкушении успешной сделки продиктовала все цифры, нанесённые на банковской карте, а затем по просьбе собеседницы сообщила той коды подтверждения из банковских смс.



В результате 15 тысяч рублей с карты украдены.



В настоящее время по данному факту полицейские проводят проверку. Установлено, что номер телефона, с которого звонила неизвестная женщина, зарегистрирован в Московской области, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.





