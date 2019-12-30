 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

30 Декабря

29 Декабря

Популярное

В Иркутской области мошенники обманули продавца подогревателя питания

В Иркутской области мошенники обманули продавца подогревателя питания
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Женщина пыталась продать технику на «Авито»

В дежурную часть полиции Усолье-Сибирское Иркутской области обратилась 34-летняя местная жительница, ставшая жертвой мошенников.

Женщина разместила на интернет-портале «Авито» объявление о продаже подогревателя детского питания. На телефон ей позвонила незнакомка, которая сказала, что купит прибор и попросила полные данные карты для денежного перевода.

Женщина в предвкушении успешной сделки продиктовала все цифры, нанесённые на банковской карте, а затем по просьбе собеседницы сообщила той коды подтверждения из банковских смс.

В результате 15 тысяч рублей с карты украдены.

В настоящее время по данному факту полицейские проводят проверку. Установлено, что номер телефона, с которого звонила неизвестная женщина, зарегистрирован в Московской области, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.


мошенничество
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Иркутске и Улан-Удэ задержали вагоны с контрабандным лесом
В Иркутске и Улан-Удэ задержали вагоны с контрабандным лесом
Происшествия, 30.12.2019
Руководитель «Лесторга» подозревается в незаконном экспорте  
В Иркутской области по ДНК установили мать убитого младенца
В Иркутской области по ДНК установили мать убитого младенца
Происшествия, 30.12.2019
Женщина родила ребёнка в домашних условиях и бросила в заброшенном гараже
В Бурятии в тройном ДТП пострадала пассажирка
В Бурятии в тройном ДТП пострадала пассажирка
Происшествия, 30.12.2019
Столкнулись «Чайзер», «Калдина» и «Киа Рио»
В Бурятии меры борьбы со снюсом признали недостаточными
В Бурятии меры борьбы со снюсом признали недостаточными
Происшествия, 30.12.2019
Пётр Мордовской потребовал убрать эту продукцию с полки и из-под полки в торговых точках
В Бурятии в сгоревшем доме погиб человек
В Бурятии в сгоревшем доме погиб человек
Происшествия, 29.12.2019
Пожар полностью уничтожил дом
В Улан-Удэ столкнулись «Волга» и «Виста»
В Улан-Удэ столкнулись «Волга» и «Виста»
Происшествия, 29.12.2019
ДТП произошло на улице Гагарина
В Иркутской области возбудили дело после смертельного ДТП с участием тягача
В Иркутской области возбудили дело после смертельного ДТП с участием тягача
Происшествия, 29.12.2019
Автомобильная авария произошла утром 27 декабря в районе 33 километра трассы Р-258 «Байкал» в Шелеховском
В Улан-Удэ трамвай столкнулся с «Субару»
В Улан-Удэ трамвай столкнулся с «Субару»
Происшествия, 29.12.2019
Очередное ДТП с трамваем произошло в Улан-Удэ
В Забайкалье за несколько часов поймали 39 водителей без прав
В Забайкалье за несколько часов поймали 39 водителей без прав
Происшествия, 28.12.2019
В регионе прошла акция «Нетрезвый водитель»

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^