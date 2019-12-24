Распивать алкоголь женщина начала ещё днём на рабочем месте
Накануне днём, 23 декабря, директор продуктового магазина на Левом берегу в Улан-Удэ обратилась в полицию с заявлением о краже. Женщина сообщила, что из кассы пропала вчерашняя выручка, а из холодильника украдено восемь банок пива. Ущерб составил более 4 500 рублей.
Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемую. Ею оказалась 48-летняя продавец магазина.
Как выяснилось, продавец, уходя с работы вечером 22 декабря, украла алкоголь и деньги из кассы. Сама женщина пояснила, что преступление совершила в состоянии алкогольного опьянения, а распивать спиртные напитки на рабочем месте начала ещё днём.
Украденные деньги женщина потратила.
За кражу возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
В Улан-Удэ пьяная продавщица украла деньги и пиво
Происшествия, Фото:
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