Центр Улан-Удэ оставался без света

Произошло аварийное отключение электроэнергии
Накануне, 24 ноября, из-за неисправности произошло аварийное отключение подстанции «Горсад». Без электроэнергии остались потребители улиц Профсоюзная, Борсоева, Ербанова, Коммунистическая, Хахалова, проспект Победы.
Свет в домах горожан появлялся поэтапно: в 15:05 запитали всех потребителей, кроме потребителей улицы Хахалова. Время отключения составило чуть более часа.
В 15:39 запитали потребителей этой улицы, кроме медицинского центра «Диамед». Здесь свет появился в 18:08. Время отключения составило более четырёх часов, сообщается в оперативной сводке по городу.
Произошло аварийное отключение электроэнергии
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