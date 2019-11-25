Центр Улан-Удэ оставался без света

Свет в домах горожан появлялся поэтапно: в 15:05 запитали всех потребителей, кроме потребителей улицы Хахалова. Время отключения составило чуть более часа.







В 15:39 запитали потребителей этой улицы, кроме медицинского центра «Диамед». Здесь свет появился в 18:08. Время отключения составило более четырёх часов, сообщается в оперативной сводке по городу.

Накануне, 24 ноября, из-за неисправности произошло аварийное отключение подстанции «Горсад». Без электроэнергии остались потребители улиц Профсоюзная, Борсоева, Ербанова, Коммунистическая, Хахалова, проспект Победы.