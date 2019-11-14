В Бурятии горели два двухквартирных дома

Жители квартир эвакуировались самостоятельно



В Бурятии 13 ноября было зарегистрировано 7 пожаров, 6 из которых произошли в районах республики.



Так, в посёлке при станции Посольская Кабанского района произошёл пожар в квартире двухквартирного жилого дома. На момент прибытия пожарных шел дым из квартиры №1. Жители квартир покинули помещение самостоятельно.



В результате пожара уничтожен диван, повреждены пол и стена на общей площади 6 кв.м. Предположительно причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнём при курении.



Ещё один двухквартирный дом горел в селе Турка Прибайкальского района. На момент прибытия пожарных горела пристроенная к дому веранда и кровля дома.



В результате пожара уничтожена веранда на площади 24 кв.м. Причиной пожара, вероятно, послужило короткое замыкание электропроводки на веранде, с последующим возгоранием утеплителя пристроя, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.



