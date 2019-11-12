Житель Иркутской области выстрелил в бывшую жену и её друга

Женщина не хотела продолжать отношения с бывшим мужем



В Бодайбо Иркутской области направлено в суд уголовное дело в отношении местного жителя о покушении на убийство двух человек.



Установлено, что в марте этого года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ссорился с бывшей супругой, которая не хотела в дальнейшем продолжать отношения. Из чувства ревности разгневанный мужчина направил в сторону бывшей жены и её друга огнестрельное оружие и выстрелил несколько раз.



Участникам инцидента оказали медицинскую помощь.



В настоящее время уголовное дело направлено в Бодайбинский суд для рассмотрения по существу, сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

