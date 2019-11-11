Подросток по указке отца украл бороны с культиватора
В апреле этого года житель Боханского района Иркутской области уговорил своего 15-летнего сына украсть бороны с культиватора. Известно, что мальчик воспитывается в многодетной семье, его отец нигде не работает и ранее попадал в поле зрения правоохранительных органов за совершение кражи.
Если суд признает подозреваемого виновным, ему может грозить наказание, предусмотренное статьёй 150 УК РФ «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления».
- За неисполнение обязанностей по воспитанию и содержанию детей, жестокое обращение с ними и вовлечение в совершение преступлений и антиобщественных действий, законодательством предусмотрена административная и уголовная ответственность, - предупредили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
Житель Иркутской области подговорил сына на кражу
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