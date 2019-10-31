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В Иркутской области изъяли 10 тысяч литров нелегального алкоголя

В Иркутской области изъяли 10 тысяч литров нелегального алкоголя
Происшествия, 
С начала года обнаружено 112 тонн

В Иркутской области сотрудники полиции подвели итоги оперативно-профилактического мероприятия «Алкоголь». Операция проходила с 9 по 18 октября.

Сотрудники полиции проверили около 500 объектов потребительского рынка, 1320 единиц транспорта, используемого, по имеющейся оперативной информации, для перевозки алкогольной продукции.

В результате изъято из незаконного оборота 10 660 литров нелегального алкоголя.

Выявлено свыше 150 административных правонарушений, из них 24 факта незаконной реализации алкогольной и спиртосодержащей продукции без лицензии.

За нарушение правил розничной продажи в отношении 90 индивидуальных предпринимателей возбуждены административные производства по статье 14.16 КоАП РФ. За незаконную продажу товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена, 45 граждан привлечено к административной ответственности по статье 14.2 КоАП РФ.

Всего сначала года в регионе сотрудники полиции из незаконного оборота изъяли более 112 тонн алкогольной и спиртосодержащей продукции, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

алкоголь
 
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