 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

29 Октября

28 Октября

Популярное

Улан-удэнец украл стоящий на зарядке телефон

Улан-удэнец украл стоящий на зарядке телефон
Происшествия, 
Вор украл телефон знакомого

В Октябрьском районе Улан-Удэ полицейские задержали подозреваемого в краже телефона.

29-летний горожанин, распивавший в компании спиртное, украл смартфон у одного из приятелей. Проснувшись наутро и не обнаружив свой мобильный, он прихватил чужой телефон, стоявший на зарядке. Ущерб составил восемь тысяч рублей.

Украденный сотовый мужчина продал таксисту за четыре тысячи рублей.

Преступление он совершил, будучи условно осуждённым за грабёж. Вину подозреваемый признал.

Возбуждено уголовное дело о краже. Ведётся следствие, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

кража
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Ангарске поймали серийного налётчика
В Ангарске поймали серийного налётчика
Происшествия, 29.10.2019
В полиции предполагают, что задержанный причастен к шести налётам на магазины и микрозаймы
В Бурятии поймали с марихуаной двух мужчин
В Бурятии поймали с марихуаной двух мужчин
Происшествия, 29.10.2019
У задержанных обнаружено более 150 граммов наркотика
В Забайкалье в пруду утонул парень
В Забайкалье в пруду утонул парень
Происшествия, 29.10.2019
Молодой человек погиб в результате опрокидывания автомобиля  
В Иркутской области после слежки поймали «чёрных лесорубов»
В Иркутской области после слежки поймали «чёрных лесорубов»
Происшествия, 29.10.2019
Полицейские вели за ними скрытое наблюдение в тайге
В Иркутской области почти неделю тушат мусорный полигон
В Иркутской области почти неделю тушат мусорный полигон
Происшествия, 29.10.2019
Открытое горение удалось ликвидировать
В Бурятии пассажир «Нивы» выпал на дорогу
В Бурятии пассажир «Нивы» выпал на дорогу
Происшествия, 29.10.2019
Мужчину доставили в больницу
Десяток домов и школа в Улан-Удэ оставались без света
Десяток домов и школа в Улан-Удэ оставались без света
Происшествия, 28.10.2019
Произошло аварийное отключение электроэнергии
Тактику лечения пострадавших при взрыве в улан-удэнском кафе согласовали
Тактику лечения пострадавших при взрыве в улан-удэнском кафе согласовали
Происшествия, 28.10.2019
Сегодня состоялась телемедицинская консультация с федеральными специалистами
В Иркутской области на пожарах погиб 151 человек
В Иркутской области на пожарах погиб 151 человек
Происшествия, 28.10.2019
При этом отмечается снижение числа пожаров
Жительница Иркутской области перевела мошенникам 138 тысяч
Жительница Иркутской области перевела мошенникам 138 тысяч
Происшествия, 28.10.2019
Мошенники представились сотрудниками банка
Забайкалец сел на 7 лет за гашишное масло в тюбике из-под пасты
Забайкалец сел на 7 лет за гашишное масло в тюбике из-под пасты
Происшествия, 28.10.2019
Мужчина пытался передать наркотики в изолятор временного содержания
В Иркутской области уроженец Таджикистана жестоко убил бывшую жену
В Иркутской области уроженец Таджикистана жестоко убил бывшую жену
Происшествия, 28.10.2019
Он бил женщину головой об стол, вырывал ей волосы и резал руки на глазах у детей

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
О главе, выборах, Ариг Усе и протестах…
26.09.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
353-й
02.09.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Загрузка...
^