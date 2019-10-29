Вор украл телефон знакомого
В Октябрьском районе Улан-Удэ полицейские задержали подозреваемого в краже телефона.
29-летний горожанин, распивавший в компании спиртное, украл смартфон у одного из приятелей. Проснувшись наутро и не обнаружив свой мобильный, он прихватил чужой телефон, стоявший на зарядке. Ущерб составил восемь тысяч рублей.
Украденный сотовый мужчина продал таксисту за четыре тысячи рублей.
Преступление он совершил, будучи условно осуждённым за грабёж. Вину подозреваемый признал.
Возбуждено уголовное дело о краже. Ведётся следствие, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Улан-удэнец украл стоящий на зарядке телефон
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